Trump, ecco il vero cerchio magico: dalla ‘ragazza di ghiaccio’ alla ‘stampante umana’

(Adnkronos) – Dalla campagna elettorale fino all’insediamento di lunedì, Donald Trump è sempre stato circondato in pubblico da familiari, consiglieri – con Elon Musk in pole position – e onnipresenti finanziatori. Ma esiste un altro cerchio magico del presidente, che rimane più dietro le quinte e ora costruirà il ‘Trump 2.0’. A cominciare da Susie Wiles, l’invisibile architetta della vittoria elettorale di Trump che ora guida, prima donna della storia, con lo stesso pugno di ferro lo staff della Casa Bianca.

Trump si fida ciecamente di quella che i media definiscono “la più temuta stratega d’America”, e che lui ha chiama “la ragazza di ghiaccio”, che, soprattutto, si fa rispettare dalle diverse fazioni del mondo Maga. Armata di questo, ricorda Politico, Wiles intende scongiurare il caos e le guerre intestine che hanno caratterizzato la prima Casa Bianca di Trump, svolgendo un ruolo di ‘gatekeeper’ dello Studio Ovale, per filtrare e limitare gli accessi al presidente.

Ruolo che la 67enne madre e nonna della Florida riesce a svolgere senza dare al tycoon l’impressione di una ‘tutela’, cosa che, insieme all’attitudine a restare dietro le quinte, le ha permesso di rimanere per tutte e tre le campagna presidenziali al fianco di Trump. Una dote su cui punta per ‘sopravvivere’ il più a lungo possibile nella posizione in cui durante il primo mandato di Trump si sono avvicendate quattro persone.

Anche perché Wiles al suo fianco avrà un vice ingombrante, Stephen Miller, che si conferma nella nuova amministrazione anche nel ruolo di architetto delle più controverse politiche sui migranti, come già avvenuto nel primo mandato. Alla Casa Bianca quindi lui rappresenterà il nocciolo dell’ideologia trumpiana, ed avrà dalla sua di conoscere già, a differenza dei tanti nuovi ingressi nel team Trump 2.0, come funziona la macchina della West Wing.

Senza contare che Miller è quello che in America chiamano un ‘true believer’, un fervente sostenitore dell’agenda nazionalista e populista del presidente, fino al punto di accettare le critiche e condanne pubbliche che arrivarono, quando durante il primo mandato si chiudevano i confini a perseguitati in fuga da guerre e regimi e si chiudevano i bambini nelle gabbie, dai suoi familiari che gli ricordavano la storia dei suoi antenati ebrei arrivati in America per sfuggire i pogrom russi.

Il volto e la voce della nuova Casa Bianca di Trump sono quelli di Karoline Leavitt, che con i suoi 27 anni è la più giovane portavoce di un presidente della storia. Anche lei si è fatta le ossa nella prima Casa Bianca di Trump, dove era assistente press secretary, distinguendosi per la capacità di difendere con forza anche le più controverse misure del tycoon, ma allo stesso tempo giocare la carta della cordialità con i giornalisti, in passato definiti dal suo ‘boss’ “nemici dello Stato”.

Un’altra figura importante della nuova Casa Bianca è Natalie Harp, anche lei bionda e giovane, ha 33 anni, considerata una sorta di ombra del tycoon che l’ha soprannominata la “human printer”, la stampante umana, dal momento che l’ex giornalista di Fox News porta sempre con sé nella borsa l’apparecchio elettronico portatile per stampare copie cartacee, preferite dall’anziano presidente per leggere notizie e altri documenti.

Per questo lei viene considerata la ‘gatekeeper numero uno’, visto che se qualcuno vuole far arrivare determinate informazioni a Trump deve passare da lei. La sua fedeltà al presidente è totale, anche perché ritiene che una legge passata da lui nel 2018 le ha permesso di accedere ad una sperimentazione contro il cancro alle ossa.

Un’altra figura poco nota avrà un ruolo cruciale alla Casa Bianca, Sergio Gor, direttore dell’ufficio personale del presidente che avrà il compito monumentale di installare migliaia di nominati politici in tutta l’amministrazione, obiettivo strategico per la crociata contro ‘deep state’ e ‘palude’ del Trump 2.0. E per un lavoro che sulla carta appare poco ‘sexy’, è stato scelto una sorta di divertente animatore del cerchio magico di Trump, fondatore con Trump jr di una casa editrice che ha pubblicato i libri del padre e, soprattutto, nel tempo libero Dj dei party Maga organizzati negli ultimi quattro anni a Palm Beach.