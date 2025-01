Ucraina, Trump a Putin: “Guerra ridicola, la fermi o sanzioni e dazi”

(Adnkronos) – “Fermi subito questa guerra ridicola con l’Ucraina”. Il presidente americano Donald Trump si rivolge direttamente al suo omologo russo Vladimir Putin su Truth per un appello alla pace immediata. “Se non facciamo un accordo, e se non lo facciamo presto, non ho altra scelta che introdurre tasse e dazi, sanzioni a un alto livello su qualsiasi cosa sia venduto dalla Russia agli Stati Uniti e a diversi altri Paesi partecipanti”.”Sarebbe un grande favore” se “trovassi ora una soluzione per fermare questo conflitto che non potrà che peggiorare”, aggiunge.

“Non voglio fare del male alla Russia. Amo i russi e ho sempre avuto con Putin relazioni molto buone” scrive Trump, ricordando le ingenti perdite della Russia nella Seconda guerra mondiale. “Chiudiamo questa guerra che, se fossi stato presidente, non sarebbe mai iniziata. Possiamo farlo nel modo facile o in quello difficile. E quello facile è sempre il migliore. E’ il momento di fare un accordo. Non devono essere perse altre vite umane”.

Il presidente degli Stati Uniti aveva detto questa notte che l’Ucraina era pronta a negoziare. “Zelensky vuole la pace, me lo ha detto chiaramente” aveva ribadito il presidente americano. Dalla Russia, non erano arrivati analoghi segnali: “Bisogna essere in due per ballare il tango”, aveva detto riferendosi a Vladimir Putin. Trump sarebbe, quindi, pronto a incontrare il presidente Putin? “Incontrerò Putin quando vuole” ha detto, definendo “probabili” nuove sanzioni contro la Russia se Mosca non negozierà.