Vigilanza Rai, maggioranza diserta ancora una volta su voto Agnes

(Adnkronos) – La maggioranza ha disertato ancora una volta la commissione di Vigilanza, che era stata convocata stamane dalla presidente Barbara Floridia per procedere al voto sulla presidente in pectore Simona Agnes. E’ dunque mancato ancora una volta il numero legale per l’elezione. A quanto apprende l’Adnkronos, erano presenti Stefano Graziano e Ouidad Bakkali per il Pd, Dolores Bevilacqua per il M5S e Maria Elena Boschi per Italia Viva.