Carbone (Sisal): “Sisal Numera rivoluziona interpretazione numerica sogni grazie ad Ai”

(Adnkronos) – “Sisal Numera è un assistente virtuale alimentato da intelligenza artificiale generativa creato per rivoluzionare l’esperienza dei giocatori del SuperEnalotto. Il suo scopo è quello di trasformare il racconto personale dei sogni in numeri significativi, offrendo ai giocatori un modo del tutto nuovo di interagire con il gioco e con la propria immaginazione. Con Numera, il gioco del SuperEnalotto non è solo una questione di numeri, ma diventa un’occasione per esplorare la propria immaginazione, intrecciando le nuove tecnologie e la ricchezza culturale della tradizione”. Lo spiega all’Adnkronos Valeria Carbone, product innovation director di Sisal, parlando di Sisal Numera, il sistema di intelligenza artificiale integrato nell’app SuperEnalotto e Giochi che evolve l’antica tradizione della smorfia napoletana e offre la possibilità di interpretare i sogni e trasformarli in numeri con cui tentare la fortuna.

Il percorso del giocatore con Numera si sviluppa in quattro fasi, come illustra Carbone: “La prima fase è quella del racconto del sogno, in cui il giocatore descrive il proprio sogno con un linguaggio naturale, senza il bisogno di interpretarlo personalmente. Segue poi la fase di analisi del sogno, con la quale Numera esamina il racconto per estrarne gli elementi principali, come simboli, idee chiave e tematiche. La terza fase è l’associazione degli elementi del sogno ai numeri, creando una sestina personalizzata. Nell’ultima fase, Numera restituisce i numeri generati, ciascuno accompagnato da una spiegazione chiara e dettagliata del processo di associazione, rendendo così ogni sessione di gioco un momento di scoperta personalizzato. Il giocatore può poi decidere se giocare la sestina ottenuta oppure sceglierne un’altra”.

Sisal Numera arricchisce così il concetto stesso di interpretazione numerica dei sogni: “Grazie all’intelligenza artificiale, il processo non è più statico o unidirezionale – sottolinea la product innovation director di Sisal – ma diventa un’esperienza dinamica e personalizzata, in cui il giocatore partecipa attivamente attraverso un dialogo interattivo. L’aspetto innovativo di Numera sta nella capacità di modernizzare e digitalizzare un rituale tradizionale. Questo approccio non solo preserva il valore culturale dell’interpretazione numerica dei sogni, ma lo rinnova, offrendo ai giocatori una modalità di partecipazione più attuale, immediata e coinvolgente”.

Applicata in questo contesto, l’intelligenza artificiale non è esclusivamente un motore tecnologico, “ma un mezzo per trasformare il gioco in un’esperienza immersiva e significativa – precisa Carbone – Numera diventa così un ponte tra passato e futuro, in grado di reinterpretare le tradizioni con strumenti moderni, adattandole alle esigenze e ai linguaggi di una generazione sempre più digitale”.

Lo sviluppo e l’introduzione di Sisal Numera fa parte dell’importante processo di innovazione e digitalizzazione che è da sempre tra i pilastri fondamentali della strategia di Sisal, come racconta Carbone: “Negli anni ‘90, Sisal è stata una delle prime aziende in Italia a informatizzare la rete retail, contribuendo all’evoluzione digitale del Paese. A testimonianza della centralità dell’innovazione nella strategia di Sisal, oggi sono più di 800 le persone in azienda che lavorano in ambito tech e digital. Inoltre, investire in nuove tecnologie, come l’intelligenza artificiale, è essenziale per continuare a crescere in maniera sostenibile e per rispondere tempestivamente ai cambiamenti nei comportamenti e nei bisogni dei nostri clienti. Progetti come Numera sono un esempio concreto di come possiamo integrare tradizione e innovazione, creando nuove opportunità che vanno oltre il semplice intrattenimento e fornendo un’esperienza di gioco alle lotterie sempre più coinvolgente e moderna, nel pieno rispetto dei principi di gioco responsabile”.

Le possibili applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore delle lotterie e dei giochi sono molteplici, come spiega in conclusione la product innovation director: “Oltre al miglioramento dell’esperienza del giocatore, come dimostra Sisal Numera, l’intelligenza artificiale può essere applicata nella prevenzione e gestione dei comportamenti di gioco problematico. Sistemi tecnologicamente avanzati possono infatti monitorare in tempo reale le abitudini dei giocatori, identificando potenziali segnali di rischio e attivando tempestivamente azioni di mitigazione specifiche per garantire un’esperienza di gioco senza eccessi. Infine, dal punto di vista operativo l’Ai facilita l’automazione di processi complessi e l’ottimizzazione delle risorse. La relazione con i rivenditori, ad esempio, può essere ulteriormente migliorata grazie all’analisi predittiva, che consente di identificare con maggiore precisione quali punti vendita necessitano di assistenza. In sintesi, l’intelligenza artificiale rappresenta una leva strategica per innovare il settore delle lotterie”.