Neonata ritrovata, mamma: “La donna che ha rapito Sofia? Mai vista prima” – Video

(Adnkronos) – “Vogliamo solo riposare, mi sto riprendendo”. Sono le uniche parole pronunciate dalla madre di Sofia, Valeria Chiappetta, all’uscita dalla clinica del ‘Sacro Cuore’, a Cosenza, da cui è stata appena dimessa. “Grazie a tutte le forze dell’ordine, ai cittadini, all’équipe medica del ‘Sacro Cuore’. Mi sto riprendendo”. La madre della neonata, a chi le ha chiesto se conoscesse Rosa, arrestata per il rapimento della figlia, ha risposto: “No assolutamente. Non so chi sia”.