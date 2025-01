Anziane trovate morte a Roma, tac e test tossicologici sui corpi delle due sorelle

(Adnkronos) – Per svelare il mistero sulla morte delle due sorelle Gammieri di 93 e 87 anni – trovate senza vita nell’appartamento dove vivevano in via dei Dardanelli in zona Prati a Roma -, è in corso l’autopsia presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. L’esame è necessario per rilevare segni di patologie, traumi o sostanze tossiche.

Tra gli esami finora effettuati sulle salme, apprende l’Adnkronos, ci sono i test tossicologici per capire cosa abbiano mangiato le due anziane donne prima della morte che risalirebbe, visto lo stato di decomposizione dei corpi, ad alcuni mesi fa.

Sono poi state eseguiti esami radiologici, tra cui la Tac su entrambi le salme, per escludere eventi traumatici, come ferite da arma da fuoco, colpi di bastone, lesioni post-traumatiche. Per i risultati dei test tossicologici serviranno almeno 30 giorni, alcune settimane per avere quelli delle Tac, referti che verranno comunicati all’autorità giudiziaria.