Dai video di Hamas al rilascio, chi sono le soldatesse libere domani

(Adnkronos) – Hamas ha annunciato i nomi delle quattro soldatesse che verranno liberate domani, sabato 25 gennaio, in base all’accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Si tratta di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Liri Albag e Naama Levy. Torneranno dalle loro famiglie come le prime tre rilasciate una settimana fa in base a un’intesa che, però, potrebbe scricchiolare dopo che Israele ha sostenuto che Hamas ha violato l’intesa, liberando domani quattro soldatesse e non donne civili come previsto dall’accordo.

Karina Ariev, nata 19 anni fa a Gerusalemme, che era apparsa a luglio in un video di propaganda di Hamas in cui implorava il governo di Benjamin Netanyahu di ”fermare la guerra”. Seduta accanto a lei, nello stesso video, Daniella Gilboa, che ha raccontato di essere stata rapita direttamente dal suo letto. ”Una volta le vostre bombe mi hanno quasi ucciso, ho molta paura per la mia vita”, aveva detto nel filmato rivolgendosi alle autorità israeliane. Al governo aveva detto di ”fare il suo lavoro, riportateci a casa vive”. Karina Ariev e Daniella Gilboa erano apparse nel video insieme a Doron Steinbrecher, civile, rilasciata domenica.

Più di recente, tre settimane fa in occasione della ripresa dei negoziati a Doha, la diciannovenne Liri Albag è apparsa in un video in cui raccontava di essere rapita da 450 giorni. ”Cosa fareste se qui ci fosse un vostro familiare?”, aveva chiesto la giovane soldatessa prima di scoppiare in lacrime, La famiglia aveva dichiarato che nel filmato appariva irriconoscibile.

Naama Levy, 21 anni, è invece apparsa nei filmati del 7 ottobre ferita, con i pantaloni insanguinati e con le mani legate dietro la schiena, trascinata su una jeep e poi portata nella Striscia. ”Ho degli amici in Palestina”, la si sente dire ai suoi rapitori. Secondo il padre sarebbe stata tenuta lontana dalle altre in un tunnel a Gaza. Cresciuta in India, aveva fatto volontariato presso le Nazioni Unite e la Croce Rossa, e aveva fatto parte di Hands of Peace, organizzazione che promuove la pace tra i giovani israeliani e palestinesi

Insieme a loro era stata rapita Agam Berger, ventenne violinista oltre che soldatessa. Aveva iniziato il servizio militare il 5 ottobre del 2023, due giorni prima dell’assalto di Hamas, nella base vicino al confine con Gaza. Mercoledì sera una sua esibizione al violino è stata trasmessa durante il reality show che seleziona il cantante che rappresenterà Israele a Eurovision, ‘Hakochav Haba’.