Sport, Mezzaroma: “Per domanda che cresce, adeguiamo offerta, abbattendo barriere”

(Adnkronos) – “I dati del Rapporto Sport ribadiscono il valore del sistema sportivo nell’ambito sociale ed economico del nostro Paese e confermano la tendenza degli italiani ad adottare sempre più uno stile di vita attivo. Gli oltre 37 milioni di italiani attivi vedono oggi nell’attività fisica un sinonimo di benessere psico-fisico. Cresce quindi la domanda ma soprattutto si evolve. La sfida oggi è quella di intercettare le nuove esigenze adattando l’offerta”.

Lo ha detto il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma in merito al Rapporto Sport 2024. “La spinta verso un’Italia più attiva ci porta anche a ripensare gli spazi, soprattutto in contesti sempre più urbanizzati. Ecco perché abbiamo lanciato il progetto “Illumina”: sport gratuito, accessibile a tutti, in playground realizzabili in poco tempo, dove favorire la socialità e l’inclusione. Inoltre, il Censimento Nazionale dell’Impiantistica sportiva che stiamo aggiornando con il contributo delle Regioni ci consentirà di delineare l’indice di sportività dei territori e di programmare interventi e investimenti”, ha aggiunto Mezzaroma.

“Lo sport riveste un interesse importantissimo nella vita del Paese. Il Foro Italico- ha aggiunto – ospita tantissimi grandi eventi, ma sta diventando anche un luogo dove i cittadini possono praticare sport, ci stiamo impegnando molto in questo, anche con l’ad Nepi, anche per renderlo sempre più bello. Vogliamo che la comunità qui possa fare ogni genere di sport e penso che luogo migliore di questo non ci possa essere”.

“Stiamo investendo con il governo risorse per riqualificarlo – ha proseguito Mezzaroma – e una parte è stata già fatta, come si può vedere dalla nuova illuminazione dello Stadio dei Marmi, un effetto magico, in molti lo definiscono lo stadio più bello del mondo. Ci piace anche sottolineare che il Foro italico è un luogo in cui i cittadini possono praticare sport. Vogliamo diventi sempre di più un luogo dove di cittadini possono praticare h24 attività motoria. Sta aumentando il numero di cittadini attivi e sta calando l’indice di sedentarietà”.