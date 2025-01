Coppa del mondi di sci, super Brignone vince a Garmish, Goggia battuta di 1 centesimo

(Adnkronos) – Una super Federica Brignone compie un’altra impresa in Coppa del Mondo e sulla Kandahar di Garmisch, dove 16 anni fa disputava la sua prima gara di velocità in Coppa del Mondo, vince una discesa libera incredibile con il crono di 1.35.83 battendo per appena 1 centesimo Sofia Goggia, seconda e di 19 la svizzera Corinne Suter, terza.

Per la campionessa valdostana è quinto successo in stagione e il 32° in Coppa del Mondo che le vale l’allungo in classifica generale a +105 su Camille Rast e anche nella classifica di discesa, ora a +29 su Sofia Goggia. La gara è stata interrotta a lungo per la caduta di Nina Ortlieb, finita nelle reti dopo una lunga scivolata.