Sinner, quanto guadagna se vince la finale degli Australian Open

(Adnkronos) – Gli Australian Open 2025 sono pronti a incoronare il proprio re. Quanto vale la corona di Melbourne? Domani 25 gennaio in finale Jannik Sinner, dopo aver battuto Ben Shelton in semifinale, contro Alex Zverev vuole difendere il titolo conquistato a Melbourne lo scorso anno. In palio un titolo prestigioso, la gloria e – perché no – tanti soldi.

Il tennista azzurro, che in carriera ha guadagnato 37,2 milioni di dollari di soli premi, ha già intascato una buona fetta dal ricco montepremi del primo Slam stagionale, che potrebbe ovviamente diventare ancora maggiore in caso di vittoria finale. Quanto vale il trionfo?

L’Australian Open mette sul piatto nel 2025 un montepremi complessivo da 96,5 milioni di dollari australiani (intorno ai 58 milioni di euro), con un aumento di quasi 10 milioni rispetto all’edizione 2024. Sinner, vincendo a Melbourne, potrebbe incassare la bellezza di 3,5 milioni di dollari australiani, ovvero circa 2 milioni e 100mila euro.

Jannik Sinner, raggiungendo la finale di Melbourne ha conquistato già, comunque vada la partita contro Zverev, 1 milione e 140mila euro, che come detto possono arrivare a 2 milioni e 100mila euro in caso di trionfo.

Per ogni passaggio del turno infatti ci sono delle cifre prestabilite. Ecco quelle assicurate nei precedenti round:

Semifinali: 1.100.000 dollari australiani (circa 661mila euro)

Quarti di finale: 665.000 dollari australiani (circa 400mila euro)

Ottavi di finale: 420.000 dollari australiani (circa 252mila euro)

Terzo turno: 290.000 dollari australiani (circa 174mila euro)

Secondo turno: 200.000 dollari australiani (circa 120mila euro)

Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 79mila euro)