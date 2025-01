Ucraina-Russia, Tajani a Lavrov: “Noi non siamo nemici di nessuno”

(Adnkronos) – “Avremo tutti quanti, come Ue, un ruolo nella costruzione della pace, insieme agli Usa sosterremo tutte le politiche che portano a raggiungere l’obiettivo di una pace giusta, quindi non una sconfitta dell’Ucraina. Ma noi non siamo nemici di nessuno, siamo costruttori di pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento di Forza Italia a Milano, replicando a chi gli chiedeva un commento sulle parole del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, secondo il quale “la Russia non considera l’Italia come un possibile partecipante ai colloqui di pace in Ucraina” perché, a suo dire, avrebbe posizioni anti-russe.

“Non significa essere nemici della Russia se si dice che la Russia deve rispettare il diritto internazionale – ha sottolineato Tajani -. Noi non siamo in guerra con la Russia ma difendiamo il diritto dell’Ucraina ad essere uno Stato indipendente”.

Tajani: “Guerra su dazi sarebbe dannosa per economia”

Quanto ai dazi “mi auguro che non si scateni una guerra commerciale, che sarebbe dannosa per tutti. Non ci sarebbero né vincitori né vinti ma solo una sconfitta generale dell’economia reale”, ha sottolineato Tajani.

“Dobbiamo saper affrontare il rischio di un confronto sui dazi – ha aggiunto – facendo valere le nostre ragioni. Ne parleremo con la nuova amministrazione americana, tutelando l’interesse nazionale ed europeo. L’Europa deve essere più unita su questo argomento, individuando un percorso economico chiaro che non sia penalizzante aiutando una parte dell’Europa ai danni dell’altra. Deve essere una scelta equilibrata”.