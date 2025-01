Dazi Usa a Colombia, Bogotà accetta voli con migranti: Trump li sospende

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti non continueranno a imporre dazi alla Colombia, dopo che Bogotà ha accettato di accogliere – senza restrizioni – i migranti espulsi. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Donald Trump aveva ordinato l’imposizione di dazi del 25% su tutti i prodotti colombiani dopo che ieri il suo presidente aveva impedito l’atterraggio nel Paese a due voli militari statunitensi che trasportavano i migranti.

Il presidente colombiano Gustavo Petro aveva inizialmente risposto dicendo che il suo Paese avrebbe accettato i cittadini rimpatriati su “aerei civili, senza trattarli come criminali”. In una dichiarazione, la Casa Bianca afferma che la Colombia ha accettato i migranti in arrivo su aerei militari statunitensi “senza limitazioni o ritardi”. La Colombia ha affermato che verrà mantenuto un dialogo per “garantire la dignità dei nostri cittadini”.

La Casa Bianca ha salutato l’accordo con la Colombia come una vittoria dell’approccio duro e puro di Trump, dopo che ieri i due leader del Paese si sono scambiati minacce sui social media. Il ministero degli Esteri colombiano ha dichiarato di aver “superato la situazione di stallo” con gli Stati Uniti, poche ore dopo che Petro aveva pubblicato un lungo post su X in cui condannava quello che lui chiamava il “blocco” di Trump. In precedenza Petro aveva negato l’ingresso ai voli di deportazione militari statunitensi, affermando che i migranti dovevano essere rimpatriati “con dignità e rispetto”.

In risposta, Trump aveva annunciato “misure di ritorsione urgenti e decisive” in un post sul suo sito di social media Truth Social, tra cui tariffe e sanzioni sui visti. Petro aveva risposto su X con un post in cui annunciava le proprie tariffe e celebrava la tradizione colombiana. “Il vostro blocco non mi spaventa, perché la Colombia, oltre a essere il paese della bellezza, è il cuore del mondo”, aveva affermato. Ma nel giro di poche ore, le due parti sembrano aver risolto la controversia e la Casa Bianca ha affermato che la Colombia ha accettato “tutte le richieste del presidente Trump”.

Secondo la Casa Bianca, i dazi proposti da Trump sono stati “completamente redatti” e sarebbero comunque applicati se la Colombia non rispettasse questo accordo. Trump aveva anche annunciato sanzioni sui visti e ispezioni rafforzate sui colombiani alla frontiera. Queste rimarranno in vigore “finché il primo aereo carico di deportati colombiani non sarà rimpatriato con successo”, ha affermato la Casa Bianca. Il ministro degli Esteri colombiano, Luis Gilberto Murillo, ha affermato che il Paese “continuerà ad accogliere i colombiani che tornano come deportati, garantendo loro condizioni dignitose, come cittadini soggetti a diritti”.