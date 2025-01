Diabete, Candido (Amd): “Insulina senza catetere è innovazione impattante”

(Adnkronos) – “È veramente un’innovazione” Omnipod 5. “Offre vantaggi a 360 gradi. Il primo è di tipo clinico: il controllo glicemico delle persone con diabete migliora sensibilmente e migliorare il controllo glicemico vuol dire prevenire lo sviluppo delle complicanze. Il secondo vantaggio è legato al miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete. Il terzo vantaggio è la semplicità d’uso. È un sistema in grado di impattare in termini di innovazione e di opportunità nella vita non solo delle persone con diabete, ma anche di noi professionisti che proponiamo le migliori opportunità di cura di questa malattia”. Così il diabetologo Riccardo Candido, presidente dell’Amd, l’Associazione dei medici diabetologi, intervenendo alla VII edizione del Theras day, l’appuntamento annuale che riunisce i diabetologi italiani e internazionali, organizzato da Theras a Milano. Tra i temi al centro dell’edizione 2025, la disponibilità sul mercato italiano della nuova Pod(R)Evolution–Omnipod 5, il primo sistema di somministrazione automatica di insulina senza catetere per le persone con diabete di tipo 1 di età pari o superiore ai 2 anni.

“Si tratta di una pompa di infusione di insulina che non ha i patch pump”, cioè i tubicini, “per il sistema di infusione”, spiega l’esperto. Il dispositivo si integra “con 2 sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia – continua Candido – il Dexcom G6 e il Libre 2 Plus che, trasferendo il dato glicemico al sistema di infusione, a sua volta dotato di un algoritmo, permette in maniera automatica e autonoma di regolare l’infusione di insulina. È dunque uno strumento integrato di microinfusione e monitoraggio in continuo che, in autonomia, modifica la quantità di insulina in base all’andamento della glicemia. È davvero – conclude – una grande opportunità”.