Football, negli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia la lunga notte del Super Bowl

(Adnkronos) – Gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia il 9 febbraio celebrano la lunga notte della 59ma finale del campionato NFL tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles trasmettendo sui loro schermi la diretta dal Caesars Superdome Stadium di New Orleans. Cheerleader, coreografie, buona musica e piatti speciali, faranno vivere ai tifosi e agli appassionati del Big Game l’esperienza del tailgate menù, i pasti del prepartita che gli americani consumano tradizionalmente nei parcheggi antistante gli stadi di football, in attesa della diretta a partire dalle 00.15, trasmessa da Mediaset su Italia1. Dalle classiche alette di pollo alla Buffalo ai mini-burger firmati Hard Rock Cafe, dai nachos alle Baby Back Ribs, accompagnati dall’immancabile birra nei tre cafe italiani si assaporerà il vero gusto di uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo con i suoi riti e le sue atmosfere.

L’Hard Rock Cafe di Firenze in attesa della diretta della partita accoglierà i tifosi a partire dalle 23.00 con allestimenti a tema che richiamano le tradizioni e i simboli del football americano, lo show di danza Hip-Hop dei ballerini del Florence Dance Center, insieme allo speciale menù tailgate, per seguire la partita dal maxischermo del palco del locale più rock di Piazza della Repubblica. Nella lunga notte della finale, l’Hard Rock Cafe di Roma, accanto ai piatti del menù tailgate, offre a partire dalle 23.00 un intrattenimento in puro stile Big Game, con le spettacolari coreografie di una squadra dell’ASD Lazio Cheerleading, in rappresentanza dell’ASI Cheerleading, ente che promuove il cheerleading in Italia, una disciplina in forte crescita che unisce ginnastica, danza e acrobatica.

Inoltre, vi sarà la partecipazione dei Grizzlies Roma una delle formazioni più importanti del football americano della città capitolina, rappresentata da giocatori e dirigenza, con i quali guardare insieme la partita. All’Hard Rock Cafe di Venezia il Big Game sarà uno spettacolo continuo. Aspettando il fischio d’inizio dalle ore 21.00 i tifosi potranno scaldarsi in attesa della partita con il Dj-set di Dj Danix, gustando lo speciale menù del tailgate, per poi seguire dalle 00.15 la finale sugli schermi allestiti nel locale.