Il conte di Montecristo, le anticipazioni della terza puntata stasera su Rai 1

(Adnkronos) – Nuovo appuntamento oggi, 27 gennaio, alle 21.20 su Rai 1 con ‘Il conte di Montecristo’, serie-evento prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con Demd Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media.

In questa terza puntata, Edmond fa arrivare a Parigi una schiava algerina di cui ha comprato la libertà (Haydée, la figlia di Ali Pascha) e la porta con sé al ballo organizzato nella villa di Mercedes e Fernand per avere conferma che sia proprio Fernand l’uomo che anni prima ha tradito il sultano vendendo Haydée come schiava. Inoltre, il conte di Montecristo, avendo scoperto che la fortuna di Danglars è dovuta all’uso illecito di informazioni governative, decide di metterlo in difficoltà economiche. Nel frattempo, Edmond deve trovare il modo di scongiurare il matrimonio di Valentine, figlia maggiore di Villefort, con Franz d’Epinay in modo da aiutare Max Morrel, figlio dell’armatore del Pharaon che tanti anni prima gli ha dato fiducia, che è innamorato perdutamente della ragazza. Il tempo intanto stringe perché Mercedes inizia a sospettare che il conte possa essere il suo antico amore e a lui non resta che inviare Jacopo in missione in Italia per recuperare Luigi Vampa, visto che il suo posto ora è al proprio fianco a Parigi.

Edmond introduce, quindi, Vampa in società presentandolo come il ricco conte Spada, arrivato a Parigi in cerca di una moglie. Per Danglars, il matrimonio di sua figlia Eugenie con lui significherebbe la fine di ogni problema finanziario, ma la ragazza è promessa sposa ad Albert de Morcerf. Montecristo, in maniera subdola suggerisce dunque al banchiere di scavare nel passato di Fernand, padre di Albert. Edmond – preoccupato per la felicità di Max Morrel – convince inoltre il vecchio Noirtier a rivelare un segreto che fa saltare le nozze tra Valentine e Franz d’Epinay. La mattina successiva, la marchesa di Saint-Meran e nonna di Valentine, arrivata a Parigi per le nozze, viene trovata morta avvelenata e i sospetti ricadono sulla nipote. Ma qualche sera prima, durante una cena, Haydée aveva visto Héloïse Villefort introdursi nel laboratorio di Montecristo e rubare una fiala. Il conte cala alla fine la maschera con Mercedes, facendole intuire la sua vera identità.

Diretta dal Premio Oscar Bille August, la serie-evento è interpretata da Sam Claflin (Edmond Dantès-Il conte di Montecristo), Mikkel Boe Følsgaard (Gérard Villefort), Ana Girardot (Mercedes), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (Haydée), Lino Guanciale (Vampa-Il conte Spada), Michele Riondino (Jacopo), Gabriella Pession (Hermine Danglars), Harry Taurasi (Fernand), Poppy Corby-Tuech (Héloïse), Nicolas Maupas (Albert), Amaryllis August (Valentine), Jason Barnett (Caderousse) e dal Premio Oscar Jeremy Irons nel ruolo dell’Abate Faria.