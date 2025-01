Santiago Gimenez, chi è l’attaccante nel mirino del Milan

(Adnkronos) – Il Milan è alla ricercato di un attaccante. Il calciomercato invernale ha già regalato a Conceicao Kyle Walker, terzino arrivato dal Manchester City, ma la dirigenza rossonera non sembra volersi fermare qui. Tra le lacune più preoccupanti mostrate nelle ultime giornate infatti, c’è la carenza di gol in avanti, dove né Morata né Abraham, e tantomeno Jovic, ormai fuori dal progetto, sembrano riuscire a trovare continuità in fase realizzativa.

Per rialzare una classifica fin qui negativa e centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ovvero l’obiettivo minimo stagionale, il Milan starebbe quindi pensando a un investimento pesante in attacco. E il nome è quello di Santiago Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord, per cui i rossoneri avrebbero presentato un’offerta da quasi 35 milioni, avvicinandosi così alla richiesta olandese di 40. Ma chi è Gimenez?



Santiago Gimenez è un attaccante messicano di 23 anni, classe 2001, molto fisico ma veloce in ripartenza e che, soprattutto, in Olanda ha mostrato uno spiccato fiuto del gol. Gimenez ha iniziato in patria nel Cruz Azul, da cui il Feyenoord l’ha prelevato per circa 6 milioni di euro nel 2022. Alla sua prima stagione in Eredivisie sigla 23 gol in stagione, attirando su di sé le attenzioni dei maggiori club europei.

La stagione successiva Gimenez si ripete, con 26 reti in 41 presenze stagionali. Fin qui invece ha siglato già 15 reti in appena 18 presenze, di cui 4 in Champions League. Santiago, insomma, si sente pronto per il salto di qualità e il Milan si prepara ad accoglierlo. Feyenoord permettendo.