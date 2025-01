“Sei licenziato”, Trump caccia i funzionari che hanno indagato su di lui

(Adnkronos) –

Diversi funzionari che hanno lavorato alle indagini penali su Donald Trump sono stati licenziati, secondo fonti a conoscenza della questione citate dalla Cnn. La comunicazione sarebbe avvenuta a mezzo di una lettera del procuratore generale facente funzioni James McHenry.

“Il corretto funzionamento del governo – si legge nella lettera – dipende in modo sostanziale dalla fiducia che i funzionari superiori ripongono nei loro subordinati. Dato il ruolo significativo nell’incriminare il presidente, non credo che la dirigenza del Dipartimento possa fidarsi di te per aiutare a implementare fedelmente l’agenda del presidente. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo II della Costituzione e delle leggi degli Stati Uniti, il tuo impiego presso il Dipartimento di Giustizia è con la presente terminato e sei rimosso dal servizio federale con effetto immediato”.

Alcune di queste persone hanno collaborato con il procuratore speciale Jack Smith, il cui ufficio è stato chiuso dopo che ha archiviato i due procedimenti penali contro Trump.

Intanto, l’amministrazione del nuovo presidente sta avviando i primi passi per indagare chi ha supervisionato le inchieste penali relative ai soggetti coinvolti nell’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.