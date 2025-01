Sinner e i grandi: quanti Slam a 23 anni per Nadal, Federer e Djokovic?

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ha vinto il terzo Slam della sua carriera. Il trionfo agli Australian Open 2025, oltre ad aver fatto la storia dello sport italiano, lo mette già nell’Olimpo del tennis mondiale. Sì perché l’azzurro è riuscito a conquistare il terzo titolo major all’età di 23 anni, 5 mesi e 10 giorni. Diventando così il terzo giocatore più giovane di sempre in questa speciale classifica, e ‘battendo’ veri e propri mostri sacri.

Il più giovane tennista di sempre ad aver raggiunto quota tre Slam è stato Rafael Nadal, ritiratosi quest’anno dopo le Finals di Coppa Davis, all’età di 21 anni e 7 giorni. Il maiorchino precede di qualche settimana un altro talento spagnolo della racchetta, cresciuto proprio con il mito di Rafa, Carlos Alcaraz. L’amico-rivale di Sinner ha raggiunto quota tre Slam a 21 anni, 1 mese e 4 giorni.

L’ascesa di Jannik è stata comunque più rapida di altri tennisti che hanno fatto la storia di questo sport, come Roger Federer e Novak Djokovic. Lo svizzero ha centrato il terzo Slam quando aveva 22 anni, 10 mesi, 26 giorni, mentre il serbo, al centro delle polemiche in questa edizione degli Australian Open, a 24 anni, 1 mese ed 11 giorni. Meno giovane di Sinner era anche un altro dei ‘Fab Four’, Andy Murray, che a Melbourne ha debuttato come allenatore proprio all’angolo di Djokovic. Lo scozzese ha conquistato il terzo Slam della carriera all’età di 29 anni, 1 mese e 25 giorni.