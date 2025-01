Ucraina, Russia disponibile a contatto con Usa: “Ma ancora nessuna richiesta”

(Adnkronos) – La Russia resta pronta a contatti con gli Stati Uniti in merito alla guerra in Ucraina, ma da Washington non sono arrivate richieste corrispondenti. Lo ha affermato in un briefing Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, riferendosi a possibili colloqui sul conflitto.

“Finora non abbiamo ricevuto alcun segnale dagli americani”, ha spiegato il portavoce del Cremlino. “Pertanto, stiamo lavorando, come si suol dire, secondo il nostro programma, la disponibilità rimane. La stessa disponibilità rimane da parte americana. A quanto pare, è necessario un certo tempo”.

Nel frattempo questa notte si sono udite diverse esplosioni nelle città di Ivano-Frankivsk e Khmelnytskyi, nell’Ucraina occidentale, a causa di un attacco russo con droni. Lo scrive il Kiev Independent, aggiungendo che un drone ha danneggiato anche un edificio residenziale a più piani a Dnipro.

L’esplosione e i detriti hanno causato danni significativi ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Non sono state confermate segnalazioni immediate di feriti o vittime.

Nel Consiglio Affari Esteri “mi aspetto che venga deciso di prorogare le sanzioni” contro la Russia per la guerra in Ucraina. Lo sottolinea l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, a margine della riunione a Bruxelles. Per la proroga delle misure settoriali contenute nei 15 pacchetti approvati finora occorre l’unanimità dei 27: l’Ungheria si è ripetutamente detta contraria alle sanzioni, minacciando di porre il veto se non verrà concesso da Kiev il transito del gas russo sul suo territorio.,

Il costo del petrolio “è un tema che chiaramente abbiamo affrontato, seppure marginalmente” nell’incontro con Mohammed bin Salman, ha spiegato la premier Giorgia Meloni durante un punto stampa ad Al-Ula.

“Sicuramente il tema del costo del petrolio, come dice il presidente Trump, può essere uno degli elementi di pressione” nei confronti di Mosca “e penso che in generale, per quello che riguarda il conflitto in Ucraina, tutto quello che può spingere la Russia a sedersi al tavolo sia interessante. Dopodiché, il prezzo del petrolio è una materia molto complessa e quindi non direi che è una proposta già concreta. Penso che siamo a livello delle interlocuzioni, ma che sia interessante affrontare tutte le interlocuzioni che possono portare a facilitare il percorso verso una pace giusta”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.