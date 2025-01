Zverev in aereo con Sinner: “Per una volta davanti a Jannik…”

(Adnkronos) –

Jannik Sinner e Alex Zverev insieme in aereo per tornare in Europa dopo la finale degli Australian Open. E il tedesco, sconfitto ieri dall’azzurro, finalmente riesce a sorridere. “Almeno stavolta sono davanti a lui”, scrive Zverev pubblicando su Instagram la foto che ritrae i due giocatori in aereo.

Ieri, dopo la finale, Zverev non ha nascosto la sua delusione per la terza sconfitta nell’atto conclusivo di un torneo del Grande Slam: “Non so se riuscirò mai ad alzare un trofeo come questo”, ha detto nella cerimonia di premiazione. A consolarlo per primo è stato proprio Sinner: ha abbracciato il rivale prima della premiazione e poi gli ha rivolto poi parole di incoraggiamento. “Sei un gran giocatore, prima o poi vincerai un torneo dello Slam”, ha detto il numero 1 del mondo.