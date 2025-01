Bologna, 18enne Erik Tomasini scomparso da sabato mattina: l’appello della famiglia

(Adnkronos) – Sono ore di grande preoccupazione a Bologna per i familiari di Erik Tomasini, il ragazzo di 18 anni che risulta scomparso dalla mattina di sabato 25 gennaio. Come si apprende dal post pubblicato dalla sorella sulle piattaforme social, Erik soffre di problemi psicologici, non ha con sé i documenti di identità né il telefono cellulare. La scomparsa è avvenuta dopo che il 18enne è stato rilasciato dalla Questura di piazza Maggiore, a Bologna, poco dopo le 7 di sabato mattina.

A quanto si apprende, il ragazzo indosserebbe una maglia verde a maniche lunghe, un pantalone marrone chiaro e un paio di scarpe nere. Erik risiede nella zona della Bolognina, area a cui potrebbe essersi avvicinato in queste ore: al momento, mentre la famiglia ha sporto denuncia presso le forze dell’ordine, le prime segnalazioni di cittadini terzi si sono rivelate infondate.