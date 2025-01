Hamilton in pista con Leclerc: nuovi test a Barcellona per la Ferrari

(Adnkronos) – Oggi scende in pista la Ferrari di Lewis Hamilton. In attesa del debutto ufficiale nel mondiale 2025 di Formula 1, in programma il weekend del 16 marzo in Australia, il pilota inglese tornerà sulla SF-23, proprio come avvenuto nei primi giri con la Rossa a Fiorano, a Barcellona al fianco di Charles Leclerc.

In Spagna andrà in scena una delle tappe di avvicinamento alla nuova stagione, con la Ferrari che ha programmato tre giorni di test, da oggi 28 gennaio a giovedì 30. A Montmelò sono previsti altre due giornate di test Pirelli, il 4 e 5 febbraio, prima delle prove prestagionali in Bahrain, in calendario dal 26 al 28 febbraio. Un mese, insomma, fondamentale per la Ferrari e per i due piloti.

Hamilton intanto ha scoperto il casco che indosserà nella sua nuova avventura. Si tratta di un casco giallo, con rifiniture rosse, come mostrato sui profili social ufficiali del Cavallino. Le foto ritraggono Hamilton sorridente ed entusiasta mentre guarda il suo nuovo casco e abbraccia Vasseur. Segno che l’ambientamento, per il 7 volte campione del mondo, procede al meglio.