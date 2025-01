Un giovane indiano di 18 anni è a processo per tentato omicidio in concorso con un connazionale minorenne per essersi resi protagonisti di una brutale aggressione avvenuta il 26 marzo del 2022 in piazza Roma nei confronti di un minorenne marocchino. L’imputato è assistito dall’avvocato Stefania Amato, mentre la vittima è parte civile attraverso l’avvocato Cristina Pugnoli.

Attorno all’una di quella notte, gli agenti della Volante della Questura erano intervenuti in centro in seguito alla segnalazione della vittima del violento pestaggio per la quale era intervenuto il personale del 118. Il giovane era stato trasportato d’urgenza in ospedale dove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Futili i motivi della lite scoppiata tra un gruppo di indiani e il marocchino, che era in compagnia di alcuni amici. Improvvisamente i giovani indiani avevano accerchiato i coetanei, cercando di aggredirli con spranghe e coltelli. I ragazzi presi di mira erano però riusciti a fuggire, ad eccezione del minorenne marocchino, che era stato raggiunto e brutalmente percosso su tutto il corpo, anche mediante l’utilizzo di mazze e coltelli. Per la procura, il ragazzo era stato colpito alla testa con un manganello in ferro e con un grosso coltello tipo machete, provocandogli un grave trauma cranico.

Le indagini, lunghe e complesse, erano state condotte dagli agenti della Squadra Mobile che si erano concentrati sull’analisi delle tracce digitali lasciate dai sospettati, dei loro profili social, sulle verifiche dei sistemi di videosorveglianza e sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti.

Nel luglio successivo erano stati identificati quattro ragazzi indiani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, tutti residenti nell’hinterland cremonese. Tra loro, anche il 18enne che ora deve affrontare il processo per tentato omicidio, e il connazionale di 17 anni che è imputato per lo stesso reato presso il Tribunale per i minorenni di Brescia.

Il procedimento entrerà nel vivo il prossimo 27 maggio con la testimonianza della vittima.

