Una serie di conferenze serali dedicate al legame tra arte e cibo si terrà il 14, 21 e 28 febbraio presso il Centro Pinoni, in Largo Madre Agata Carelli 5. Il ciclo di incontri, intitolato Arte a tavola: il cibo nei capolavori della pittura, vedrà come protagonista Simone Fappanni, insegnante, critico e storico dell’arte, autore del libro “De Gustibus”, con copertina di Nicola Milioli. L’introduzione sarà curata da Giorgio Denti.

Come sottolinea lo stesso Fappanni, “il cibo è uno dei soggetti più ricorrenti nella storia dell’arte. Artisti di ogni epoca, con stili e sensibilità differenti, hanno rappresentato vivande di ogni genere, rendendo il cibo un tema inesauribile. Fin dalle epoche più antiche, infatti, troviamo riferimenti alimentari nelle incisioni rupestri, nei papiri e nelle pitture murali egizie, così come nei mosaici e negli affreschi delle ville patrizie dell’antica Roma. È proprio dai romani che deriva il termine luculliano, in riferimento a Licinio Lucullo, noto per la sontuosità dei suoi banchetti, immortalati in varie opere d’arte dell’epoca”.

Attraverso le conferenze, i partecipanti potranno esplorare come il cibo sia stato rappresentato nelle opere di grandi maestri della pittura, tra cui Vincent van Gogh, Andy Warhol, Giuseppe Arcimboldo, Paul Cézanne, Vincenzo Campi e Annibale Carracci. Ogni incontro sarà un’occasione per scoprire non solo l’evoluzione del rapporto tra arte e gastronomia, ma anche per ascoltare aneddoti curiosi e intriganti legati a celebri dipinti.

Un’opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di arte e cultura, che potranno lasciarsi affascinare da un tema tanto quotidiano quanto artisticamente suggestivo

