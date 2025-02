Tragedia all’Istituto Torriani di Cremona, nella mattinata di lunedì. Uno studente è deceduto a causa di un malore improvviso. Si tratta di Luca Barba, 14 anni, frequentante la classe 1a C indirizzo Informatica.

Erano circa le 9:30. Il giovane stava facendo educazione fisica nella palestra della scuola primaria del quartiere Cambonino, struttura a cui si appoggia l’Iis per le ore di motoria, quando all’improvviso, mentre la classe stava facendo una staffetta, si è sentito male e si accasciato al suolo, sotto lo sguardo spaventato dei compagni di classe.

Immediato l’intervento del professore, che ha cercato di rianimarlo con anche l’ausilio del defibrillatore semiautomatico, ormai presente in ogni struttura sportiva e luogo pubblico, in attesa dell’arrivo dei soccorsi, mentre gli studenti sono stati fatti rientrare immediatamente in classe.

In meno di 10 minuti sono arrivati anche i paramedici del 118, con ambulanza e auto medica, e hanno tentato in ogni modo di salvarlo. Momenti drammatici e interminabili per chi ha assistito alle operazioni con il fiato sospeso. Poi, la corsa in ospedale.

Il ragazzo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio. Intorno alle 13, la telefonata che nessuno mai avrebbe voluto ricevere, con la conferma della morte. Una vicenda che ha lasciato i presenti sotto shock: compagni di scuola, professori e preside. La madre, corsa a scuola durante la mattinata, ha accusato un malore e per lei è stato necessario chiamare un’altra ambulanza.

“Abbiamo vissuto momenti drammatici – spiega la dirigente scolastica Simona Piperno -. Un’ora durante la quale i soccorritori hanno provato in ogni modo a rianimare il ragazzo. Abbiamo sperato fino alla fine che ce la facesse, che riprendesse conoscenza. Sapere che era morto ci ha sconvolto”.

Il professore di religione, insieme ad una psicologa, sono poi intervenuti nella classe di Luca, per dare la notizia ai compagni. Intanto la dirigente scolastica si è già attivata per fornire un sostegno agli studenti che ne avranno bisogno: “Abbiamo organizzato un’attività di supporto psicologico per gli studenti, che prenderà il via già da domani”. Nella stessa giornata sarà organizzato anche un momento commemorativo in classe, mentre prossimamente verrà fatto qualcosa anche a livello di istituto.

