Sanremo, Jovanotti super ospite, Conti “Sarà un momento unico”

SANREMO (ITALPRESS) – Un medley spettacolare che partirà fuori dall’Ariston, coinvolgendo l’intera città con batterie e percussioni ovunque, per poi proseguire sul palco del Festival. È il momento speciale che attende il pubblico di Sanremo con Jovanotti che si esibirà anche con un brano tratto dal suo nuovo album Corpo umano, già in vetta alle classifiche. “Sarà un momento unico, vissuto in questo modo”, ha detto Carlo Conti.

