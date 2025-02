Germania e migranti, lo studio: più stranieri non aumentano il tasso di criminalità

(Adnkronos) – La migrazione in Germania non porta a tassi di criminalità più elevati, come dimostra l’analisi dell’istituto Ifo delle statistiche sulla criminalità della polizia per distretto per gli anni dal 2018 al 2023. “Non troviamo alcuna correlazione tra una quota crescente di stranieri in un distretto e il tasso di criminalità locale. Lo stesso vale in particolare per i rifugiati”, afferma il ricercatore Ifo Jean-Victor Alipour. “I risultati sono coerenti con la ricerca internazionale, secondo cui la migrazione e gli afflussi di rifugiati non hanno un’influenza sistematica sulla criminalità nel Paese ospitante”.

Gli stranieri sono sovrarappresentati nelle statistiche sulla criminalità rispetto alla loro quota di popolazione. Ciò è dovuto a fattori indipendenti dall’origine: i migranti tendono a stabilirsi nelle aree metropolitane, dove il rischio generale di criminalità è più elevato, anche per i nativi. Il fatto che gli stranieri siano in media più giovani e più spesso maschi è meno importante. “Se si prendono in considerazione questi fattori, non c’è correlazione statistica tra la quota regionale di stranieri e il tasso di criminalità”, afferma il ricercatore Ifo Joop Adema. “L’ipotesi che gli stranieri o i rifugiati abbiano una maggiore tendenza a commettere reati rispetto ai nativi demograficamente comparabili non è sostenibile”.

Anche per i reati violenti come l’omicidio o l’aggressione sessuale, lo studio non mostra alcuna correlazione statistica con una quota crescente di stranieri o rifugiati. Un modo efficace per prevenire la criminalità tra i migranti è attraverso l’integrazione nel mercato del lavoro. Le politiche che facilitano il riconoscimento delle qualifiche straniere e distribuiscono i richiedenti asilo in base alla domanda di manodopera regionale potrebbero aiutare. “Fornire ai migranti un accesso più rapido alle opportunità di guadagno legali ridurrebbe la delinquenza e aiuterebbe anche a soddisfare la carenza di manodopera in modo più efficace”, afferma Alipour.