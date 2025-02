Ucraina, al via a Riad vertice tra Usa e Russia con Rubio e Lavrov

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si stanno incontrando a Riad dove sono in programma i colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta la Cnn.

Ai colloqui Stati Uniti-Russia incentrati sulla soluzione del conflitto in Ucraina e sul ‘reset’ dei rapporti bilaterali, parteciperanno, per la parte statunitense, oltre a Rubio, l’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Al tavolo allestito nel Diriyah Palace siederanno, per la parte russa, Lavrov, il consigliere presidenziale Yury Ushakov e il capo del fondo sovrano Kirill Dmitriev. Dmitriev ha dichiarato di aver già incontrato diversi membri del team statunitense nella capitale saudita.

Rubio ha inquadrato i colloqui come un tentativo di determinare se la Russia sia seriamente intenzionata a porre fine alla guerra in Ucraina. Keith Kellogg, l’inviato dell’amministrazione Trump per la Russia e l’Ucraina, che dovrebbe recarsi in visita a Kiev giovedì, ha parlato di un ‘doppio binario’ negoziale.

Per il Cremlino, i colloqui “saranno dedicati principalmente al ripristino dell’intero complesso delle relazioni russo-americane”. Trump e Putin vogliono lasciarsi alle spalle un “periodo anormale” nelle relazioni, ha affermato Lavrov.

Dalle immagini che arrivano da Riad diffuse dalle tv satellitari arabe, sono presenti ai colloqui anche il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, e il consigliere per la Sicurezza nazionale della monarchia del Golfo, Musaed bin Mohammad Al-Aiban, con alle spalle le bandiere di Stati Uniti, Arabia Saudita e Russia.

Alla Cnn un funzionario saudita aveva già confermato, prima dei colloqui, la volontà di Riad di svolgere un ruolo di mediatore nei colloqui.

L’avvio di colloqui tra Stati Uniti e Russia non avrà ripercussioni sulla cooperazione tra Mosca e Teheran, assicura il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni rilanciate dall’agenzia russa Tass. “Mosca attribuisce grande importanza alle buone relazioni con l’Iran e intende svilupparle in modo completo, anche fornendo assistenza per la soluzione dei problemi principali, compreso il programma nucleare” della Repubblica Islamica, ha detto Peskov parlando con l’agenzia iraniana Irna. La Russia è tra i firmatari dell’accordo internazionale sul nucleare iraniano del 2015, da cui poi gli Usa si sono ritirati nel 2018 durante la prima Amministrazione Trump.

La Cina auspica che “tutte le parti e gli attori possano partecipare” ai colloqui sull’Ucraina “al momento dovuto”. La Repubblica Popolare è “lieta di tutti gli sforzi per la pace”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Guo Jiakun.