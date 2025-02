Usa-Russia, piano per pace in Ucraina senza Zelensky

(Adnkronos) –

Russia e Usa delineano la road map per chiudere la guerra in Ucraina. I colloqui di oggi a Riad, senza la presenza di Kiev al tavolo, individuano 3 fasi per arrivare alla pace: cessate il fuoco, elezioni in Ucraina e firma di un accordo. L’emittente Fox News tratteggia il quadro complessivo, aggiungendo che diverse fonti diplomatiche straniere affermano che lo svolgimento di elezioni in Ucraina potrebbe essere uno degli elementi chiave dell’accordo di pace.

Secondo gli analisti di Fox News, Putin preferisce chiaramente un altro interlocutore rispetto all’attuale presidente Volodymyr Zelensky e sogna l’elezione di un presidente con una posizione più morbida verso la Russia.

Il Cremlino ritiene che ogni altro candidato sarebbe più flessibile e incline a concessioni in una trattativa. Secondo Fox News, Trump sarebbe pronto ad accettare qualsiasi risultato delle elezioni ucraine, con la possibilità che venga eletto un candidato ‘pro Russia’.

La rielezione di Zelensky, invece, verrebbe considerata poco probabile. In dichiarazioni recenti, Trump ha evidenziato il gradimento relativamente basso per l’attuale presidente, alla guida di un paese da 3 anni dilaniato dalla guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato i colloqui tra funzionari statunitensi e russi in Arabia Saudita, ritenendoli colloqui sulla guerra in Ucraina senza la partecipazione di Kiev. Zelensky, che oggi è in Turchia, assiste da spettatore ai primi step diplomatici e non nasconde la sua disapprovazione: “Si stanno svolgendo colloqui tra rappresentanti della Russia e rappresentanti degli Stati Uniti d’America. Sull’Ucraina, ancora sull’Ucraina e senza l’Ucraina”, dice, ribadendo la contrarietà ad iniziative che escludano Kiev dal tavolo.

Il binario russo-americano per ora taglia fuori l’Ue che “a un certo punto sarà al tavolo”, secondo il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Intanto, però, Stati Uniti e Russia hanno concordato di nominare team di alto livello con il compito di “lavorare su un percorso per mettere fine al conflitto in Ucraina il prima possibile in un modo che sia duraturo, sostenibile e accettabile per tutte le parti”, come spiega la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce. Insomma,