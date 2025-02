Bimbi contesi, tribunale Los Angeles ordina rientro del piccolo Ethan in Italia

(Adnkronos) –

Rientra in Italia piccolo Ethan Nichols, il bimbo di Piano di Sorrento che lo scorso 30 agosto era stato sottratto alla madre italiana e portato negli Stati Uniti dal padre. Lo ha stabilito il tribunale federale di Los Angeles, ai sensi della convenzione dell’Aja.

Nella sentenza i giudici “ordinano” il ritorno di Ethan alla sua “legittima casa”, l’Italia, e che “le disposizioni appropriate sull’affidamento saranno determinate ai sensi della legge italiana e sotto la competenza dei tribunali italiani”.

Lo scorso novembre la polizia americana aveva individuato in California il piccolo Ethan, che era stato portato via alla madre italiana, Claudia Ciampa. Il piccolo era stato consegnato ai servizi sociali. Successivamente, in via d’urgenza il giudice americano aveva emesso un primo provvedimento, affidando temporaneamente il bimbo alla madre, subito volata Los Angeles. Era quindi iniziato un percorso giudiziario che ha visto come controparte della donna il padre americano del bambino, Eric Howard Nichols, che aveva sottratto Ethan lo scorso 30 agosto, portandolo con sé in California.

In una nota la Farnesina rende noto che il rientro è previsto per domani pomeriggio. “Sono lieto che il piccolo Ethan possa finalmente fare rientro a casa”, ha commentato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando il costante impegno del governo italiano per la tutela dei nostri connazionali nel mondo, in particolare dei minori. “Ho seguito personalmente la vicenda sin dal principio e mi rallegro per questo importante risultato, frutto di un efficace lavoro di squadra delle istituzioni italiane coinvolte, ma anche della solerte e incisiva azione delle autorità americane”, ha aggiunto.

Sin dall’inizio della vicenda, su impulso di Tajani e con la pronta attivazione della Farnesina, l’ambasciata a Washington e tutta la rete consolare italiana negli Stati Uniti, le autorità americane si sono adoperate per localizzare il bambino. Anche grazie allo sforzo congiunto delle altre amministrazioni italiane coinvolte, il 19 novembre 2024 il piccolo Ethan è stato finalmente rintracciato dalla polizia californiana e riconsegnato alla madre negli Usa, in attesa della pronuncia del Tribunale americano sull’eventuale rientro del minore.

Il consolato generale a Los Angeles, competente territorialmente, ha seguito la vicenda con la massima attenzione, sensibilizzando le autorità locali sull’importanza di giungere a una positiva risoluzione del caso e fornendo sostegno alla madre e al figlio. Il 18 febbraio i giudici statunitensi hanno disposto il ritorno di Ethan a casa.

Il rimpatrio del bambino dagli Stati Uniti era stato affrontato anche dalla task force Minori contesi, gruppo di lavoro interministeriale presieduto dalla Farnesina per garantire l’unitarietà dell’azione di governo in una materia delicata e complessa come quella dei bambini italiani illecitamente condotti fuori dai confini nazionali.