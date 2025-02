Carlo Conti: “Mia nipote malata come Bianca Balti, le ha trasmesso forza”

(Adnkronos) –

Bianca Balti “senza dire niente, senza discorsi o monologhi, ha dato un esempio”. Carlo Conti, commentando Sanremo 2025 su cui è appena calato il sipario, si sofferma sulla presenza della top model come co-conduttrice della seconda serata e tornata poi sul palco come ospite anche nella serata finale della kermesse.

“Lo dico per certo: ho una nipote che sta facendo lo stesso percorso e mi ha mandato un messaggio in cui parlava della forza che le ha trasmesso Bianca”, ha aggiunto il conduttore sul numero di ‘Chi’ in edicola da oggi.

“Tante donne, soltanto vedendola, hanno ricevuto una forza incredibile, ed è stato un esempio e una lezione anche per tanti uomini”, ha sottolineato.