Face Management Spettacoli in collaborazione con Radio Birikina presenta il Cremona Show.

Il Cremona Show si terrà dall’8 al 10 agosto presso il Parco Porta Mosa, un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica e del divertimento. Questa manifestazione, pensata per regalare momenti di svago e convivialità, avrà al suo interno diverse aree dedicate al food, dove sarà possibile gustare le prelibatezze locali e non solo.

Il primo ospite già confermato per sabato 9 agosto è la storica band I Nomadi, che si esibirà in concerto per intrattenere il pubblico con i suoi brani più iconici. La loro presenza arricchisce ulteriormente il programma dell’evento, promettendo una serata indimenticabile all’insegna della buona musica.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare a questo evento, dove musica, gastronomia e divertimento si fonderanno per offrire un’esperienza unica nel cuore di Cremona. Saranno tre giorni di emozioni intense.

