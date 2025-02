Ferrari, tifoso abbatte albero per vedere test di Fiorano – Video

(Adnkronos) –

Ferrari mania a Fiorano. Nella giornata del debutto ufficiale della SF-25, la nuova macchina con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton correranno il Mondiale 2025 di Formula 1, la storica pista che ospita i test della Rossa ha visto arrivare numerosi tifosi. Tanta era l’attesa per vedere sul circuito la nuova vettura e soprattutto Hamilton, che qualcuno ha fatto in modo di ‘aggiustare’ la propria visuale.

Intorno alla pista di Fiorano sono infatti presenti alcuni alberi, ancora spogli in attesa della primavera, ma che ostacolano comunque la visuale a chi vuole assistere ai test. A rimediare ci ha pensato un tifoso che, come documentato in un video diventato virale sui social e rilanciato anche dal magazine Autosport: ha tagliato con una sega elettrica di piccole dimensioni un albero intero, generando l’ovazione della folla dietro di lui.