Milano Cortina 2026, ecco l’hospitality dei Giochi. Pellegrini: “Italia a livelli internazionali”

(Adnkronos) –

Milano Cortina 2026 si mostra al mondo e inizia a delineare il programma di hospitality dei prossimi Giochi invernali. Tutto in un evento dedicato, nella pittoresca cornice di Palazzo Giureconsulti a Milano. Alla presenza di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e di Federica Pellegrini, stella del nuoto azzurro e ambassador delle Olimpiadi 2026.

L’evento, moderato da Gianluca Gazzoli, si è aperto con le parole di Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano: “La mia presenza qui è per dare il benvenuto alle prime Olimpiadi invernali con un servizio di hospitality di questo livello, curato da On Location’ Speriamo che Milano possa fare concorrenza alle grandi capitali mondiali. Abbiamo venue che verranno valorizzate e vogliamo garantire una vera legacy olimpica per lo sport di base”.

Emilio Pozzi, SVP & Managing Director di On Location Italia ha invece spiegato come funzionerà il discorso hospitality per Milano Cortina 2026: “Il 6 febbraio, a un anno dai Giochi, abbiamo lanciato pacchetti globali e finora sono stati venduti a 60 Paesi nel mondo. Poi, il 6 marzo, faremo un evento per i giovani. Perché le Olimpiadi servono ad avvicinare anche loro allo sport. Speriamo di essere una guida”. Il discorso successivo è sulla differenziazione tra off venue hospitality (con experience post-gara e possibilità di degustare cibo italiano) e in venue hospitality, come quelle che tra un anno potranno essere vissute alla Milano Ice Skating Arena o a San Siro.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò non ha risparmiato complimenti al lavoro svolto da On Location: “Siamo felici che siano con noi, ci danno un valore aggiunto. Qualche esperienza ce l’ho e posso dire che On Location ha individuato bene dove concentrare la sua mission. Oggi c’è grande crescita ed evoluzione di richiesta su questo tipo di prodotto. Soprattutto dopo il Covid abbiamo assistito a un’incredibile domanda per i grandi eventi e l’Italia è prova consolidata di ciò. La gente ha voglia di muoversi”. Per vivere anche a livello turistico, oltre che sportivo, un’esperienza enorme come le Olimpiadi. Con un’organizzazione curata nei dettagli dall’inizio alla fine.

Il commento finale è di

Federica Pellegrini

: “Chi ha avuto la fortuna di vedere grandi manifestazioni all’estero si porta dietro qualcosa e posso dire che stiamo arrivando a essere molto internazionali. Sono esperienze che aprono agli sport con meno pubblico ed è bello avere un servizio del genere anche in Italia, con pacchetti che permettono di vivere un evento sportivo a tutto tondo. Non ci manca nulla. E poi, il concetto di experience legata allo sport è bellissimo. Milano Cortina può rappresentare un inizio”. (di Michele Antonelli)