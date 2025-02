Muore schiacciato da una gru nella ditta di marmi di cui era titolare, la vittima aveva 82 anni

(Adnkronos) – Tragedia sul lavoro nel pomeriggio di oggi, 19 febbraio, a Carrara dove intorno alle 15 nell’area della ditta “Bedini Marmi” ha perso la vita il titolare della ditta per un incidente sul lavoro.

Secondo le prime informazioni, Giorgio Bedini, 82 anni, è morto schiacciato da una gru. La vittima è il titolare dell’attività. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma per l’anziano imprenditore non c’è stato niente da fare. Oltre ai sanitari, sono stati allertati anche i tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl per gli accertamenti sull’incidente.