Raducanu, paura a Dubai: stalker sugli spalti, lei scoppia a piangere – Video

(Adnkronos) – Paura per Emma Raducanu. La tennista britannica è scoppiata in lacrime durante il torneo di Dubai dopo che “un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo”. Durante il match, poi perso 7-6 (8-6), 6-4, contro Karolina Muchova, valido per il secondo turno del Wta 1000, Raducanu stava per servire quando all’improvviso si è fermata dopo aver visto sugli spalti un uomo che il giorno prima le si era avvicinato mostrando un comportamento ossessivo.

La tennista è andata subito a parlare con l’arbitro, scoppiando in lacrime e nascondendosi dietro il giudice di sedia, con il video che è diventato subito virale sui social. La prima a interessarsi dell’accaduto è stata proprio Muchova, che si è avvicinata all’avversaria cercando di consolarla. Il giudice di sedia ha poi avvertito la sicurezza che ha allontanato lo stalker, che è stato bandito da tutti i tornei dalla stessa Wta. La Women’s Tennis Association lo ha annunciato in una nota dopo aver definito l’accaduto un “incidente di sicurezza”.

“Questo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita di Emma martedì al Dubai Duty Free Tennis Championships e successivamente espulso. Sarà bandito da tutti gli eventi Wta in attesa di una valutazione della minaccia”. Non è la prima volta che Raducanu si trova ad affrontare questo genere di situazioni. Nel 2022 un tribunale di Londra ha infatti emesso un ordine restrittivo di cinque anni contro un uomo che aveva perseguitato la tennista britannica, presentandosi anche diverse volte a casa sua.

La Wta ha affermato nella sua dichiarazione che “sta lavorando attivamente con Emma e il suo team per garantire il suo benessere e fornire tutto il supporto necessario”. Ed ha aggiunto: “Restiamo impegnati a collaborare con i tornei e i loro team di sicurezza in tutto il mondo per mantenere un ambiente sicuro per tutti i giocatori”.