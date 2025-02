“IT’s Your Vibe”: Milano Cortina 2026 svela il motto ufficiale dei Giochi

(Adnkronos) – “IT’s Your Vibe” sarà il cuore pulsante dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, rappresentando un innovativo sistema di comunicazione destinato a diventare centrale per Milano Cortina 2026. I prossimi Giochi invernali saranno una grande esperienza condivisa che celebra l’energia, la passione e la connessione tra le persone. Per dare voce a questo spirito, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, è stato scelto un motto dinamico e generativo. Un motto presentato come un ecosistema che si adatta a ogni storia ed emozione, e che riesce a rendere protagonisti, attraverso “IT’s Your Vibe”, tutti coloro che amano i Giochi.

Il motto di

Milano Cortina 2026

è un concetto dinamico, modulare e versatile che si adatta a ogni momento e a ogni storia che questi Giochi racconteranno: può celebrare il talento degli atleti e trasformarsi in “IT’s Talent – IT’s Your Vibe”; evidenziare la creatività e l’innovazione diventando “IT’s Creativity – IT’s Your Vibe”. Oppure trasmettere l’energia e le emozioni che rendono questi Giochi indimenticabili con “IT’s Energy – IT’s Your Vibe”. Ma “IT’s Your Vibe” è molto di più: IT simboleggia l’Italia e, allo stesso tempo, anche Milano Cortina 2026. I suoi valori, il suo stile e il suo dna.

Un motto che si declina anche sui territori che ospiteranno i Giochi (IT’s Milano – IT’s your Vibe, IT’s Cortina – IT’s your Vibe), sugli sport (IT’s Figure Skating – IT’s your Vibe, IT’s Para Alpine skiing – IT’s your Vibe…) e sui valori.

L’obiettivo è quello di mettere le persone al centro dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ovunque verrà utilizzato, questo motto diventerà un simbolo di unione, capace di coinvolgere tutti sotto un’unica grande vibrazione: quella di Milano Cortina 2026. Ogni individuo, in qualsiasi parte del mondo, potrà riconoscere in questi Giochi qualcosa di proprio, qualcosa che trascende la competizione sportiva per diventare una vera e propria celebrazione globale. Perché Milano Cortina 2026 è frutto del contributo di tutti, arricchito dalle emozioni e dalle connessioni che uniscono le persone.