Lombardia, incontro su Regione come motore dello sviluppo digitale dei territori

(Adnkronos) – La centralità delle Regioni per accelerare la digitalizzazione dell’intero tessuto locale è stato al centro dell’odierno incontro “La Regione come motore dello sviluppo digitale dei territori” promosso da Regione Lombardia, Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dtd) e PagoPa, rivolto ad amministratori locali, enti privati e stakeholder del settore digitale. A partire dall’esperienza del territorio lombardo, il convegno ha voluto offrire un momento di confronto sul livello di trasformazione digitale del settore pubblico, come leva cruciale per ridisegnare in positivo la relazione tra gli enti territoriali e i cittadini.

Un’opportunità per condividere pratiche innovative e strategie vincenti, con l’obiettivo di esplorare come le amministrazioni di tutti i livelli – comunale, provinciale e regionale – possano operare in sinergia, alla stessa velocità, offrendo un’esperienza digitale di accesso ai servizi più semplice, integrata e uniforme. Grazie al lavoro sinergico di Dtd e PagoPa a livello nazionale e alla spinta delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, infatti, negli ultimi cinque anni si è consolidato un ecosistema di soluzioni digitali interconnesse – di cui l’App Io rappresenta il canale di accesso privilegiato, su cui è già presente il 47% della popolazione tra i 18 e i 65 anni – che ha permesso alle amministrazioni centrali e locali di innovare l’erogazione di un numero sempre maggiore di servizi per una migliore efficienza e accessibilità delle prestazioni per i cittadini. In questo, la Lombardia ha compiuto notevoli progressi in termini di adesione alle piattaforme centrali in capo a PagoPA, arrivando a trainare il tasso di digitalizzazione dell’intero Paese. A oggi, ad esempio, la totalità dei Comuni lombardi è aderente alla piattaforma dei pagamenti pagoPa, il 93% espone servizi su App Io e il 43% è già aderente al Servizio Notifiche Digitali – Send, reso operativo nel luglio 2023.

Numeri che danno concretezza all’impegno testimoniato dal Presidente Attilio Fontana all’apertura dei lavori: “Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso una sempre maggiore semplificazione che viene garantita dagli strumenti informatici è una delle priorità che contraddistingue la nostra azione di governo. Condividere questo obiettivo con le amministrazioni di tutti i livelli, quindi comunali e provinciali, permette di offrire un’esperienza digitale di accesso ai servizi più semplice, integrata e uniforme. Eventi come questo dimostrano che quando le istituzioni si parlano, dialogano e interagiscono con altri soggetti della PA, i risultati concreti si raggiungono”.

A ribadire il ruolo strategico della Regione Lombardia è intervenuto tramite un videomessaggio anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Alessio Butti, che ha commentato: “Le Regioni sono il motore della trasformazione digitale del nostro Paese, ed è fondamentale metterle nelle condizioni di agire come hub strategici di innovazione. Grazie al lavoro del Governo, l’Italia e la Lombardia sono tornate attrattive per gli investitori internazionali, come dimostrano i recenti investimenti di Microsoft e Aws, che creeranno migliaia di posti di lavoro e rafforzeranno la competitività italiana nel settore tecnologico. Parallelamente, con progetti come Mobility as a Service e l’uso di App Io per snellire le liste d’attesa, stiamo migliorando concretamente la vita dei cittadini e riducendo il divario digitale. Ma la digitalizzazione non si ferma alle infrastrutture: è essenziale investire sulle competenze, per garantire che tutti possano beneficiare di queste innovazioni. Il Governo continuerà a collaborare con le Regioni per costruire un ecosistema digitale sempre più forte e orientato alla crescita del Paese”.

“Regione Lombardia – ha precisato Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche Regione Lombardia – riconosce che l’innovazione digitale è fondamentale per la crescita del suo territorio, che comprende 1.502 Comuni, di cui il 70% con meno di 5.000 abitanti, e 23 Comunità Montane. In un contesto in cui le dimensioni delle aziende e delle pubbliche amministrazioni locali sono medio piccole, l’adozione di soluzioni digitali è essenziale non solo come opportunità, ma come necessità per garantire competitività e crescita. Gli investimenti nelle infrastrutture digitali, d’altronde, generano un impatto positivo sull’economia, contribuendo al pil tra lo 0,5% e l’1,5%. La Regione continua a sostenere la trasformazione digitale, accompagnando le amministrazioni locali nel loro percorso di innovazione”.

L’incontro è stato altresì l’occasione per fare un bilancio circa l’attuazione delle misure del Pnrr a sostegno della digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, grazie all’intervento di Luca Rigoni, Responsabile relazioni istituzionali del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha illustrato lo stato dell’arte delle adesioni agli avvisi dedicati alla diffusione delle piattaforme nazionali e dei fondi erogati, invitando gli enti del territorio a ottimizzare le opportunità offerte da queste risorse per accelerare il processo di transizione digitale, in vista dell’imminente sfida del 2026.

Tra i temi di confronto al centro del convegno, si è dato spazio anche all’indotto di valore generato a vari livelli dalla crescente adozione delle infrastrutture digitali. In particolare, Maurizio Fatarella, Direttore Generale di PagoPa ha fornito una panoramica delle principali evidenze emerse da uno studio condotto con il supporto di McKinsey circa l’impatto positivo per Enti e cittadini di una gestione integrata dei servizi pubblici: “Grazie all’utilizzo sinergico e sempre più diffuso di piattaforme come pagoPa, app Io e Send, nel 2023 gli Enti hanno potuto beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi pari a 70 milioni di euro grazie alla gestione centralizzata dei servizi e di una ottimizzazione dei tempi di lavoro per un risparmio stimato di 75 milioni di euro. Inoltre, l’adozione delle soluzioni digitali ha favorito una maggiore inclusione sociale: il 75% dei cittadini ha riscontrato un miglioramento nel rapporto con la PA e il 70% degli utenti in fasce di popolazione svantaggiate ha ottenuto maggiore autonomia nell’accesso ai servizi pubblici”.

Nello specifico della Lombardia, Matteo Burburan, Responsabile per la Trasformazione Digitale della Regione ha portato esempi concreti di progetti che oltre a migliorare la qualità dei servizi per i cittadini lombardi hanno portato significativi benefici economici e organizzativi per l’amministrazione. Tra questi, spiccano l’accesso ai servizi sanitari tramite app IO – dove si riscontrano 5 milioni di notifiche inviate da luglio ad oggi di cui il 49% lette nel giorno della ricezione – e l’invio delle notifiche digitali del bollo auto tramite Send – con cui nell’ultimo biennio sono state inviate complessivamente più di 1,7 milioni di notifiche, con una significativa crescita anno su anno della componente di recapito digitale. Se la sfida è quella di favorire la cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, dal dibattito è emerso chiaramente il valore dell’app Io come alleato strategico, soprattutto alla luce di un’esperienza d’uso sempre più interattiva.

A tal proposito, Matteo De Santi, Direttore User Centricity & Innovation di PagoPa che ha esplorato le opportunità che l’app Io offre agli Enti, basandosi su esperienze già realizzate da alcune amministrazioni e proiettandosi verso scenari futuri in cui l’It-Wallet giocherà un ruolo cruciale nel migliorare ulteriormente l’esperienza digitale, in particolare nel settore della mobilità. L’incontro ha evidenziato dunque come la collaborazione tra gli Enti territoriali di una Regione rappresenti un fattore chiave per accelerare l’adozione delle soluzioni digitali, garantendo che il lavoro svolto da una singola amministrazione possa fare da modello e traino a beneficio di tutte le altre, offrendo al cittadino un’esperienza integrata a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale