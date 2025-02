Papa, Vaticano: “In lieve miglioramento e senza febbre”

(Adnkronos) – Le condizioni cliniche di Papa Francesco “sono in lieve miglioramento. È apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. Questa mattina ha ricevuto l’Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative”. Lo fa sapere il Vaticano aggiornando sulle condizioni di salute del Papa, ricoverato da sette giorni con una polmonite bilaterale al policlinico Gemelli.

Le informazioni diffuse lasciano intravedere un miglioramento del quadro in un contesto di prudenza: il ricovero è destinato a proseguire e ancora non si sa se il Pontefice domenica prossima se la sentirà di guidare l’Angelus ed eventualmente in quale modalità. La scorsa domenica Bergoglio ha consegnato un testo per fare conoscere il suo pensiero pur non guidando l’Angelus. I medici hanno prescritto “l’assoluto riposo”.

Le settimane che Papa Francesco dovrà passare al Gemelli potrebbero essere più di 2 se non 3. La polmonite bilaterale necessita di una terapia lunga e complessa e il riposo al riparo da rischi – come un semplice colpo di freddo – è una medicina necessaria.

A questo punto quanto rimarrà in ospedale il Pontefice? Difficile dirlo vista la situazione clinica ancora complessa, ma un’ipotesi potrebbe essere di almeno un’altra settimana.

“In genere la terapia contro queste forme di polmonite bilaterale dura da un minimo di 8-10 giorni ad un paio di settimane. La valutazione spetta ai medici che seguono il Papa, al massimo però un paio di settimane o 10 giorni. Forse potrebbe essere dimesso anche già alla fine della prossima, dipende come sta. Da quello che ci dicono si siede in poltrona e lavora, potrebbe stare già meglio rispetto ai giorni passati”, spiega all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.