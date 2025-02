Pulisic: “Non ho litigato con Conceicao, voglio restare al Milan”

(Adnkronos) – “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via”. Sono le parole del calciatore del Milan Christian Pulisic, affidate ai canali social del club rossonero per chiarire le ultime voci relative a una sua rottura con il tecnico Sergio Conceicao.



“Io sto benissimo al Milan – continua il fantasista americano – e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”. Per il Diavolo, stagione fin qui complicata. Dopo l’eliminazione ai playoff di Champions contro il Feyenoord, i rossoneri dovranno ora rialzare la testa in campionato per centrare il quarto posto e qualificarsi alla prossima edizione del torneo. Il primo avversario, sabato 22 febbraio alle 18, sarà il Torino.