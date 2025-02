Salute, Candido (Amd): “Su diabete scarsa conoscenza e luoghi comuni”

(Adnkronos) – La “scarsa conoscenza” del diabete e i “luoghi comuni” sulla patologia hanno una “duplice influenza negativa sulla vita dei pazienti che sono affetti da questa malattia metabolica”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Riccardo Candido, presidente dell’Associazione medici diabetologi (Amd), commentando la nuova survey internazionale sui pregiudizi legati diabete realizzata su incarico di Abbott e presentata oggi a Roma.

“Da un lato si rischia di banalizzare il diabete, parlandone come di una patologia legata a un po’ di zucchero alto. In realtà – precisa – è una malattia di cui bisogna prendersi cura, perché se non trattata, e la glicemia non controllata adeguatamente, si sviluppano le complicanze e i danni legati al diabete. Dall’altro lato, a volte, a causa dello stigma, il diabete costituisce delle limitazioni nella quotidianità e questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Basti pensare ai ragazzi più giovani che nel passato non potevano andare alle gite scolastiche perché c’era il timore di fare l’insulina, e dell’ipoglicemia. E ancora oggi ci sono atleti professionisti con diabete di tipo 1 che non possono entrare a far parte dei gruppi sportivi delle Forze armate e questa è una grande discriminazione che dobbiamo tutti assieme combattere”.