Champions League, sorteggio ottavi: orario, possibili avversarie Inter e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Dopo la delusione playoff, con Atalanta, Milan e Juventus eliminate, le speranze italiane in Champions League sono riposte sull’Inter. I nerazzurri, che hanno chiuso al quarto posto la prima fase del torneo volando direttamente agli ottavi di finale, sono l’unica squadra di Serie A rimasta nella massima competizione europea. E oggi, venerdì 21 febbraio, scopriranno chi sarà il proprio avversario nel prossimo turno con il sorteggio degli ottavi.

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League andrà in scena oggi, venerdì 21 febbraio, alle ore 12 a Nyon, in Svizzera. L’Inter potrà sfidare due squadre: il Feyenoord, che ha eliminato il Milan ai playoff, oppure il Psv Eindhoven, mattatore della Juventus. In ogni caso sarà quindi un club olandese ad affrontare i nerazzurri di Inzaghi, che voleranno in trasferta per la gara d’andata, in programma il 4 o 5 marzo, mentre giocheranno il ritorno a San Siro una settimana dopo, tra l’11 e il 12.

Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà visibile in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre), sui canali Sky Sport e Prime Video con la possibilità di seguirlo anche in streaming su NOW e sull’app SkyGo.