Eurovision, Codacons: “Espresso Macchiato? Va escluso, viola il regolamento”

(Adnkronos) – Continua la polemica per il brano ‘Espresso Macchiato’ presentato dal cantante Tommy Cash all’Eurovision Song Contest 2025. A chiedere l’eliminazione del brano dall gara è stato il Codacons, che in una nota consegnata all’European Broadcasting Union (Ebu), ha scritto: “Viola in modo palese il regolamento dell’Eurovision Song Contest e pertanto deve essere escluso dalla competizione canora”.

“L’Eurovision Song Contest è regolato da norme etiche esplicitamente orientate a promuovere la diversità culturale e il rispetto reciproco – scrive il Codacons nel ricorso, che l’Adnkronos ha visionato -. Secondo il regolamento ufficiale dell’Ebu, i brani presentati non devono contenere riferimenti politici o culturali divisivi, né essere suscettibili di offendere la sensibilità di un pubblico internazionale”.

In particolare il Codice di condotta dell’Eurovision prevede espressamente che: l'”Esc abbraccia e promuove i valori dell’universalità, diversità, uguaglianza e inclusività. Ci si aspetta che tutti lo facciano contribuire a creare un ambiente accogliente e privo di intolleranze, incitamento all’odio, molestie e comportamenti discriminatori; I partecipanti non devono fare dichiarazioni politiche o provocare controversie, spostando così l’attenzione dallo scopo dell’evento, che celebra la musica e promuove l’unità. Siamo fermamente contrari a qualsiasi tipo di molestia, bullismo, incitamento all’odio e qualsiasi forma di discriminazione; Trattare tutti con dignità e rispetto, a prescindere da razza, genere, etnia, orientamento sessuale, religione, disabilità”.

“A parere della scrivente associazione, pur riconoscendo l’importanza della libertà artistica che contraddistingue l’Eurovision, si ritiene che il brano ‘Espresso Macchiato’ violi tali principi, minando lo spirito inclusivo e armonico che è alla base dell’evento – scrive ancora il Codacons nell’atto – L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, inoltre, vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, basata sull’origine nazionale e/o etnica. Il brano, attraverso l’uso di stereotipi legati alla mafia e alla criminalità, perpetua una narrazione discriminatoria che arriverebbe ad associare l’intero popolo italiano a fenomeni negativi”.

Per tali motivi il Codacons ha chiesto all’European Broadcasting Union di “porre in essere un’attenta analisi del brano ‘Espresso Macchiato’ ovvero, in considerazione dei danni reputazionali che tale canzone potrebbe arrecare al popolo italiano, di escludere il brano dalla competizione qualora venisse accertata una violazione delle linee guida e dei principi etici e giuridici summenzionati” e di “rilasciare una dichiarazione pubblica che chiarisca la propria posizione riguardo ai contenuti potenzialmente offensivi, ribadendo l’impegno a garantire che l’Eurovision sia un evento che celebra l’inclusività, il rispetto e la collaborazione tra le nazioni”.