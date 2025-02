Grande Fratello, puntata 20 febbraio: tutto quello che è successo

(Adnkronos) – Tra i dieci concorrenti a rischio eliminazione, Maxime Mbanda è stato quello meno votato dal pubblico e nel corso della puntata di ieri, giovedì 20 febbraio, ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello. Non sono, poi, mancate le sorprese per alcuni concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Ecco tutto quello che è successo.

Alfonso D’Apice, eliminato nel corso della scorsa puntata, è entrato nella Casa per ottenere un confronto con Mariavittoria Minghetti. “Tu mi hai tradito più volte e io in Casa me ne ero reso conto”, ha commentato l’ex concorrente, tornato per spiegare la sua posizione, mentre Mariavittoria lo ha accusato di aver utilizzato alcune dichiarazioni come “arma per creare scompiglio”.

La concorrente Helena Prestes ha ricevuto un videomessaggio da parte della sorella Mariana. “Fin da piccole siamo state complici. Siamo cresciute in una famiglia sbagliata e diversa, ma l’amore tra di noi non è mai mancato. Non sei sola, non lo sei stata e non lo sarai mai. Il tuo coraggio ti ha sempre aiutata. Cammina con amore. Ti voglio tanto bene”, ha detto. Helena, commossa, ha ringraziato la sorella per le dolci parole.

La puntata si conclude con le nomination: cinque i concorrenti che rischiano l’eliminazione. Il pubblico è chiamato a decidere, attraverso il televoto, chi salvare tra Mattia Fumagalli, Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Giglio e Iago Garcia.