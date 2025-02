Napoli, sparatoria nella notte a Chiaia: ferito 24enne

(Adnkronos) – Sparatoria nella notte a Napoli. Intorno alle 4 alcuni colpi di spistola esplosi nei pressi di un bar di via Rviera di Chiaia hanno ferito un 24enne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane era in compagnia di altre persone quando è stato colpito al polpaccio destro da un proiettile. Dai primi accertamenti pare che il colpo sia arrivato dall’esterno del bar ad opera di ignoti in sella a uno scooter. La vittima è stata visitata dai medici dell’ospedale San Paolo e non è in pericolo di vita. Sul luogo dei fatti anche i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli che hanno sequestrato un bossolo.