Pogacar non sarà al Giro d’Italia: obiettivo Tour de France, poi la Vuelta

(Adnkronos) –

Tadej Pogacar non sarà al via del prossimo Giro d’Italia. Adesso è ufficiale. La conferma è arrivata da Mauro Gianetti, il direttore sportivo dell’Uae Emirates, dopo la vittoria del fuoriclasse sloveno nella 3ª tappa del Tour degli Emirati Arabi Uniti. “Sì, è sicuro – ha spiegato il ds a L’Equipe -. Ora pianificheremo tutto per capire se correrà il Tour e la Vuelta o solo il Tour. Potrebbe fare solo il Tour. In base all’inizio della stagione, decideremo nelle prossime settimane”.

Pogacar, che ha vinto già vinto tre volte il Tour de France (2020, 2021 e 2024), punterà nuovamente alla maglia gialla in Francia. Valutando, in seguito, le prospettive per puntare alla Vuelta. La mancata partecipazione di Pogacar al Giro d’Italia, vinto lo scorso anno, potrebbe essere proprio il segnale di un assalto alla maglia rossa della corsa a tappe spagnola per il 2025.