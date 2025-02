Weekend dal sapore primaverile, ma non durerà molto: le previsioni meteo

(Adnkronos) –

Temperature miti, sole e giusto po’ di nuvole: queste le previsioni meteo del weekend del 22-23 febbraio. Ma non durerà molto: la prossima settimana si aprirà la ‘Porta Atlantica’ e un treno di perturbazioni porterà tanta pioggia, freddo e neve. Ma non è finita qui. Dopo un temporaneo miglioramento nei primi giorni di marzo, il tempo tornerà a peggiorare nuovamente con l’arrivo di un’altra perturbazione atlantica, questa volta molto più forte e più fredda.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che, dopo il passaggio della storica ondata di freddo vicino all’Italia, le temperature sono in sensibile ripresa sul nostro Paese: si respira aria quasi primaverile ad un mese dalla stagione dei fiori, ma sarà solo un’illusione. Da mercoledì 26 Febbraio, il flusso perturbato nordatlantico invierà infatti una perturbazione pilotata da un ciclone che si posizionerà nei pressi del Mar Ligure.

Intanto, prossime ore, avremo un sole splendente su gran parte della penisola; le Isole Maggiori saranno invece grigie come lo sarà, in giornata, la Liguria: su queste zone non sono da escludere isolati piovaschi. Le temperature saranno in aumento fino a 20-21°C al Sud e fino a 15-17°C anche al Centro; al Nord saremo intorno ai 10-12°C salvo in Liguria dove il termometro salirà fino a 15°C nonostante le nuvole.

Nel weekend una perturbazione, centrata sulla Francia, provocherà anche da noi un parziale aumento della nuvolosità, specie al Centro-Nord, mentre al Sud e sul versante adriatico prevarranno le schiarite con tempo in prevalenza soleggiato, stabile e mite.

Nel dettaglio, la giornata di sabato vedrà ancora qualche pioggia bagnare Liguria, Toscana, Alto Lazio e localmente le zone tra Piemonte e Lombardia. Domenica gli ombrelli saranno aperti tra Liguria ed Alta Toscana, mentre al Sud si toccheranno i 23°C con un bel sole.

La prossima settimana segnerà però una svolta: un treno di perturbazioni ci farà ripiombare sotto cieli grigi e piogge frequenti, con temperature di nuovo leggermente sotto la media del periodo: si prevedono piogge sparse fino a martedì, poi un ciclone e una perturbazione atlantica colpiranno gran parte dell’Italia fino a fine mese, specie il Nord Est e il Centro-Sud.

Ci aspettiamo dunque un primo e forte peggioramento sulle regioni di Nordest e poi dal Centro verso il Sud. Sono attese precipitazioni a tratti forti, localmente temporalesche e nevose sui settori alpini. Secondo gli ultimi aggiornamenti i fiocchi potrebbero spingersi fin verso i 1000 metri di quota al Nord e sopra i 1500 metri al Centro (sui dettagli saremo più precisi nei prossimi aggiornamenti). Anche febbraio riserverà sorprese meteo, fino alla fine.

NEL DETTAGLIO



Venerdì 21. Al Nord: soleggiato, nubi in Liguria. Al Centro: soleggiato, nubi in Sardegna. Al Sud: piogge deboli in Sicilia.

Sabato 22. Al Nord: piogge in Liguria, piovaschi tra Piemonte e Lombardia. Al Centro: piovaschi in Toscana, rari altrove, tante nuvole. Al Sud: soleggiato salvo isolati piovaschi sul trapanese.

Domenica 23. Al Nord: isolate piogge in Liguria, cielo coperto altrove. Al Centro: cielo molto nuvoloso o coperto. Al Sud: soleggiato salvo nubi sparse.

Tendenza: piovaschi sparsi fino a martedì, poi perturbazione atlantica.