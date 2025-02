(Adnkronos) – Nuovo attacco con coltello in Francia. Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite a Mulhouse, in Alsazia, in un attacco nei pressi di un mercato coperto della città. La polizia ha fermato un sospetto, un 37enne algerino che avrebbe gridato “Allah Akbar”, secondo quanto riferito da testimoni citati dai media francesi.