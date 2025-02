Papa Francesco, Parolin: “Voci dimissioni? Tutte inutili speculazioni”

(Adnkronos) –

Voci di dimissioni Papa Francesco? “Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano”. Così in un’intervista al Corriere della Sera il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano.

È andato a trovare Bergoglio al Policlinico? “Gli ho fatto sapere che sono disponibile a incontrarlo, se lo ritiene necessario, ma finora non c’è stato bisogno. Al riguardo, è meglio che resti protetto e abbia meno visite possibile, per poter riposare e così rendere più efficaci le terapie a cui è sottoposto. Grazie a Dio – spiega – le notizie che arrivano dal Gemelli sono incoraggianti, si sta riprendendo. Gli sono state mandate delle pratiche d’ufficio e ciò significa che procede bene”.

In questi giorni si sono diffuse notizie false e allarmi, si torna a parlare di “corvi” intorno al Vaticano. Avverte un clima particolare? “Sinceramente, devo dire che non conosco se ci sono manovre del genere e cerco, in ogni caso, di restarne fuori. D’altra parte, penso sia abbastanza normale che in queste situazioni si possano diffondere voci incontrollate o venga pronunciato qualche commento fuori luogo: non è certo la prima volta che accade. Non credo però – dice Parolin – che ci sia alcun movimento particolare, e finora non ho sentito niente del genere”.