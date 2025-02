Sinner non gioca, ma il numero 1 è al sicuro: Zverev eliminato a Rio

(Adnkronos) – Arrivano buone notizie dal Brasile per Jannik Sinner. Alexander Zverev, numero 2 del ranking, è stato eliminato dall’Atp 500 di Rio de Janeiro. Il tedesco ha perso ai quarti 4-6 6-3 6-4 contro Francisco Comesana, non riuscendo ad approfittare così dello stop dell’azzurro, sospeso 3 mesi ma comunque saldo in testa alla classifica mondiale.

Zverev, già eliminato ai quarti a Buenos Aires, chiude così male il tour sudamericano. Comesana, numero 86 al mondo, centra invece la prima semifinale Atp in carriera. E Sinner sorride, certo di non essere avvicinato dai suoi avversari nel ranking Atp.

Jannik, che sta già scontando la sospensione per il caso Clostebol (terminerà il 4 maggio), potrà tornare ad allenarsi il 13 aprile. Il fuoriclasse azzurro salterà i Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid, ma potrà tornare in tempo per gli attesissimi Internazionali d’Italia, al via a Roma il prossimo 7 maggio.